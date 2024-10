L’annuncio di un volo aereo alle 8:55 da Alghero a Milano ha fatto scatenare vibranti polemiche. Sul caso è intervenuta l’assessora Barbara Manca, che ha confermato l’impegno della Regione per risolvere la criticità.

I voli di Ita Airways da Alghero a Milano sono previsti alle 8:55 e 21:00. In particolare, il primo volo non permetterebbe ai viaggiatori di raggiungere la Lombardia in tempo per eventuali visite mediche o impegni lavorativi. Per questo i sindacati hanno chiesto di prevedere voli di primo mattino.

“Il piano operativo proposto da Ita Airways per i collegamenti in continuità territoriale, che prevede il volo di andata da Alghero a Milano Linate alle 8.55, è l’ennesima criticità che ci troviamo costretti a dover affrontare. La scelta di questo orario è purtroppo consentita dal Decreto Ministeriale del 2021 e a quanto pare considerata più funzionale per la compagnia aerea. Noi siamo comunque già al lavoro per trovare insieme una soluzione più in linea con le necessità dei passeggeri e conveniente per il vettore”.

Lo dichiara l’assessora Barbara Manca, tenendo conto che un orario simile non sia congeniale a tante persone, perché non consente di sfruttare le ore del mattino per assolvere ai propri impegni.

“Per superare tutte le criticità attualmente riscontrate è però necessario intervenire sul Decreto ministeriale, che essendo stato emanato nel 2021, in piena epoca Covid, non rispecchia il quadro attuale”.

