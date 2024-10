L’anno accademico per le università ha già preso il via, ma molti studenti sono ancora alle prese con le graduatorie di scorrimento per le borse di studio e alloggi.

Come ogni anno, sono tanti coloro che sono risultati “idonei non beneficiari” per l’alloggio, ben 750 studenti tra Cagliari e Sassari. In poche parole, non ci sono sufficienti posti nelle Case dello Studente per ospitare tutti.

Ieri però è arrivata una nuova risposta da parte della Regione, attraverso l’assessora alla pubblica istruzione e cultura Ilaria Portas, che ha spiegato tramite i propri profili social le misure che si intendono prendere per eliminare questo disagio, che inevitabilmente mina il diritto allo studio:

“Per fare fronte a quella che ci rendiamo bene conto essere una grande problematica e un disagio al quale è necessario dare risposte il mio assessorato e tutta la Giunta Regionale è al lavoro in queste settimane”.

“Stiamo predisponendo una delibera di giunta per concedere un aumento dell’importo della borsa di studio che copra il costo dell’alloggio in affitto privato per tutti i beneficiari che non hanno trovato collocazione, per carenza di posti nelle case dello studente”.

