Il ddl sulle aree idonee per l’installazione degli impianti di energia rinnovabile arriverà in Consiglio Regionale il 5 novembre per essere esaminato. Il via libera è arrivato dalle commissioni quarta e quinta.

L’approvazione del testo è avvenuta con i soli voti di maggioranza, perché per la seconda volta l’opposizione di centrodestra è uscita dalla riunione contestando la norma. E chiedendo un esame congiunto della legge Pratobello 24.

“Il 5 novembre in Aula entrerà il ddl 45, con il quale noi riteniamo di approcciare nella maniera ottimale la transizione energetica, perché pur non consentendo un ulteriore consumo di suolo diamo la possibilità ai cittadini e alle imprese sardi tra le altre cose di riunirsi in comunità energetiche e su questo investiamo tante risorse” ha commentato l’esponente dei 5 Stelle Roberto Li Gioi.

Barricate invece dal centrodestra. Emanuele Cera di Fratelli d’Italia fa sapere che “non ci rassegniamo al fatto che venga approvato il disegno di legge sulle aree idonee, senza che sia tenuta in considerazione una proposta di legge di iniziativa popolare, come quella di Pratobello 24”.

