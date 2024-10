Si naviga a vista: il destino del pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è incerto e la copertura dei turni è legata ad una decisione di Ares, che però ancora non è arrivata.

Il contratto con la cooperativa che gestisce i medici a gettone è scaduta oggi e dalle 20 di questa sera la copertura del turno per le emergenze era incerta.

Tra le pieghe del contratto della Asl Gallura con la Cooperativa incaricata si è trovata, però, una clausola e per oggi – quindi solo per il turno notturno del 23 ottobre – i medici resteranno in servizio, scongiurando la chiusura, almeno per altre 12 ore.

Il problema, però, si riproporrà dalle 20 di venerdì 24 ottobre. Spetterà alla Regione trovare un modo per continuare a garantire il servizio di emergenza in Gallura.

