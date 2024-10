Dramma sfiorato ieri pomeriggio a Esterzili quando un bambino di 11 anni è stato coinvolto in un pericoloso incidente presso il campo sportivo del paese. Il cancello di accesso al campo è caduto all’improvviso colpendo il bambino che si trovava all’esterno della struttura.

Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell’accaduto ma probabilmente il bimbo stava partecipando ai laboratori organizzati da diverse mamme nell’ambito dell’iniziativa Is Animeddas.

Il cancello sarebbe uscito dai binari dopo che il bambino si è arrampicato. Immediatamente sono giunti i soccorsi con un ambulanza del 118 proveniente da Sadali che ha trasportato il piccolo al Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sembrerebbero stabili con una presunta frattura del bacino e una prognosi di almeno un mese.

