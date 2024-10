Può diventare una tragedia la lite scoppiata a Nuoro, in via Togliatti, tra due vicini di casa. Non si conoscono i motivi del litigio, forse vecchi attriti tra un 56enne e un 46enne entrambi nuoresi.

La lite ha preso una brutta piega ed è proseguita a bastonate dove ad avere la peggio è stato il 46enne dopo aver ricevuto una brutta botta alla nuca da una mazza da baseball. L’uomo ha riportato un brutto trauma cranico e in condizioni critiche è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Il colpo, tuttavia, non ha messo subito al tappeto l’uomo che ha provato a reagire.

Le urla hanno catturato l’attenzione dei residenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto anche le forze dell’ordine che con difficoltà hanno riportato la calma. Sono scattate due denunce a piede libero e le indagini proseguono con le testimonianze dei presenti.

