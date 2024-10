Il capogruppo di Sinistra Futura Luca Pizzuto ha presentato una mozione in Consiglio regionale per il “cessate il fuoco” immediato a Gaza.

Proposta che è stata approvata questa mattina: l’assemblea ha dichiarato il riconoscimento dello Stato di Palestina, come previsto dalla risoluzione Onu e ha proposto la Sardegna come sede per una conferenza di pace in Medio Oriente.

“Un risultato storico – commentano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle sardo – condiviso e determinato che non solo vede il Consiglio regionale sardo schierato in difesa della pace e del cessate il fuoco a Gaza, ma impegna la nostra Giunta regionale a sostenere ogni iniziativa per perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e tutelare l’incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all’interno della Striscia”.

