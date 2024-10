Carbonia, rompe braccialetto elettronico poi minaccia la ex: arrestato

Carbonia, rompe braccialetto elettronico poi minaccia la ex: arrestato

Il provvedimento era stato emesso a inizio ottobre, per via di atti persecutori cominciati lo scorso dicembre. Tempestivo l'intervento dei carabinieri che hanno tratto in arresto il giovane