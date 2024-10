Durante la notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e dell’Aliquota Radiomobile di Iglesias hanno arrestato un 41enne residente a Domusnovas per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato a seguito di un inseguimento e, dopo essere stato sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei militari è avvenuto lungo la S.S. 130, presso il distributore “Fiamma 2000”, in risposta a un allarme antintrusione. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato un veicolo sospetto, una Peugeot, parcheggiata sul retro dell’area di servizio. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato una fuga improvvisa, spingendo i militari a lanciarsi in un inseguimento che si è protratto fino al centro abitato di Domusnovas. L’inseguimento è terminato quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro un muretto.

A seguito dell’incidente, i Carabinieri hanno cercato di fermare il 41enne, il quale ha opposto resistenza, spintonando i militari nel tentativo di sfuggire al controllo. Una volta bloccato, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di due dosi di sostanze stupefacenti: 0,2 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish. Per questo motivo, oltre all’arresto per resistenza, verrà segnalato alla Prefettura come assuntore di droghe.

Fortunatamente, l’inseguimento e l’intervento non hanno causato feriti né danni, eccetto quelli riportati dalla vettura del fuggitivo nell’impatto con il muretto. L’uomo ha trascorso la notte agli arresti domiciliari e, in queste ore, è in corso l’udienza di convalida con rito direttissimo presso il Tribunale.

