Un’operazione da parte dei Carabinieri della stazione di Orotelli, svolta insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e del R.I.S. di Cagliari, ha portato all’arresto di un 24enne e al deferimento di un complice 33enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di Marijuana.

L’incursione dei militari è avvenuta il 21 ottobre ed è stata rinvenuta una piantagione composta da più di 1000 piante di marijuana ad elevato THC e 650 kg di canapa già in fase di essiccazione all’interno di due diversi magazzini.

Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato clandestino, avrebbe fruttato milioni di euro.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è però ancora pendente, in quanto si trova nella fase di indagini preliminari. La loro effettiva responsabilità sarà dunque vagliata nel corso del successivo processo, in cui non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.

