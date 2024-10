Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dal Bluenergy Stadium dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Udinese.

Rosso a Makoumbou: “Ha sbagliato una valutazione o pensava di prenderla, non punto mai il dito su un errore, ti porta ad apprendere. Ha sbagliato, è il primo ad essere dispiaciuto, noi come squadra dobbiamo adattarci a tutte le situazioni. Poi chiaro che diventa difficile costruire qualcosa in più, non è facile costruire palle gol contro l’Udinese e i ragazzi devono capire che non abbiamo forse gestito bene la situazione sul rosso”.

Scontri di gioco: “Loro sono molto diversi da noi, un’accoppiata Davis-Lucca sarebbe molto problematica per tutti, dal ventinovesimo in poi sarebbe stato interessante vedere cosa avremmo potuto fare, ma allo stesso tempo il Cagliari non si è perso d’animo. Abbiamo dato tutto, dobbiamo ora recuperare”.

La partita: “Quando si fanno partite in nove giorni bisogna gestire la palla, rallentare il gioco, costruendo le azioni nel corso della gara. Pur non creando tantissimo, come però l’Udinese, l’espulsione non ci ha permesso di alzare il baricentro. Siamo rimasti però in gara fino all’ultimo, abbiamo modificato con i cambi l’assetto, inserendo giocatori per attaccare lo spazio”.

