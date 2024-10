Una gara iniziata male e finita peggio quella del Cagliari di Davide Nicola al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. I rossoblù cadono per 2-0 sotto i colpi di Lucca e Davis (un gol per tempo) e fermano a quota tre la striscia di risultati utili consecutivi ottenuti contro Parma, Juventus e Torino.

Gara complicata e incrinata al minuto 29′ quando Makoumbou con una doppia ingenuità riceve il secondo giallo lasciando la sua squadra per tutto il resto della partita in dieci uomini.

La reazione dell’Udinese, con l’uomo in più, è furiosa e poco prima dell’intervallo Lucca porta avanti i suoi. Nella ripresa i rossoblù provano ad affacciarsi nella metà campo avversaria ma i bianconeri fanno buona guardia chiudendo i giochi al 78′ con Davis.

La partita

Pronti via il Cagliari rischia subito dopo 4′ minuti: palla sanguinosa persa da Makoumbou al limite dell’area e successivo fallo con costano il primo cartellino giallo. L’Udinese alza subito il ritmo di gioco e al 29′ è ancora Makoumbou a commettere una sciocchezza che gli costa il secondo giallo e conseguente rosso. L’Udinese macina gioco, il Cagliari pensa solo a difendersi non superando mai la metà campo. Nicola al 36′ toglie Gaetano e mette Deiola per dare maggiore fisicità. Prima Ehizibue al 35′ impegna Scuffet che salva la sua porta con una gran parata, ma dopo soli due minuti Lucca gela il Cagliari con la rete che porta i padroni di casa al riposo sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa non fioccano le emozioni; il Cagliari prova a prendere coraggio ma l’Udinese si chiude rendendo vano ogni tentativo isolano. Al 64′ è Lovric a spaventare i rossoblù ma la sua conclusione sfiora il palo e si spegne sul fondo da buona posizione. Nicola al 70′ effettua 3 cambi mandando in campo Zortea, Luvumbo e Lapadula che rilevano Augello, Adopo e Piccoli. Il copione non cambia, l’Udinese prende coraggio e al 78′ chiude la pratica con la rete di Davis che supera facilmente Luperto e scarica in rete la palla del definitivo 2-0.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it