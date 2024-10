Una tempesta con pochi precedenti, o forse nessuno, si è abbattuta tra ieri sera e questa notte sulla Sardegna.

Sono stati registrati danni e allagamenti in diversi paesi e città: ad Alghero l’acquazzone ha portato alla chiusura di determinate strade cittadine.

Allagamenti sono poi stati registrati a Uras e Siliqua. Nel centro del Sulcis è esondato il rio Forrus che ha bloccato per ore alcune auto lungo la SP 90 e SP 2. Per fortuna i passeggeri sono stati poi evacuati.

Danni anche nel capoluogo sardo, Cagliari. La bomba d’acqua è arrivata anche qui e ha portato con sé una tempesta di tuoni e fulmini che ha reso turbolenta la notte di tutti gli abitanti della città e dell’hinterland, oltre a causare danni e allagamenti.

Problemi che poi si sono riflessi anche su chi stava venendo in Sardegna, come i passeggeri di un aereo che ieri alle 21.30 è partito da Bergamo per arrivare proprio a Cagliari.

Una volta che il velivolo è giunto a sorvolare la Sardegna però non ha ricevuto il via libera per l’atterraggio, a causa del maltempo. Per tale motivo, è stato poi dirottato a Roma Fiumicino dove è atterrato intorno alla mezzanotte.

