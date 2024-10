I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno tratto in arresto un 36enne del luogo in applicazione di una misura emessa dal Tribunale di Cagliari, che ha revocato la misura del divieto di avvicinamento a favore di una più restrittiva disposizione di custodia in carcere.

L’uomo, residente a Quartu Sant’Elena ma di fatto domiciliato a Monserrato, era già stato sottoposto al provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima per le reiterate minacce e molestie nei confronti della madre, con la quale aveva avuto ripetuti episodi di conflitto.

lo scorso 11 ottobre, i Carabinieri erano già intervenuti presso l’abitazione della madre dell’uomo, a Monserrato, a seguito di una richiesta di aiuto. In quella circostanza, l’uomo era stato trovato a pochi metri dall’abitazione della donna, in palese violazione delle disposizioni imposte, e aveva cercato di allontanarsi rapidamente alla vista dei militari. Dopo un breve inseguimento, era stato bloccato e condotto presso la Stazione Carabinieri per la formalizzazione dell’arresto, motivo per cui il Tribunale ha deciso per la misura restrittiva della custodia in carcere. Al termine delle formalità, il 36enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it