Ieri mattina si sono vissuti attimi di paura all’aeroporto di Olbia. Intorno alle 10.30 del 29 ottobre infatti è scattato un vero e proprio allarme bomba a causa di una borsa abbandonata.

Secondo quanto appreso, un dipendente ha notato uno zaino sospetto lasciato su una sedia e da cui fuoriuscivano alcuni fili. Così ha deciso di allertare la polizia di frontiera, che si è messa immediatamente al lavoro insieme ai cinofili della Polaria e agli artificieri.

Le analisi effettuate hanno però fatto tirare un generale sospiro di sollievo, poiché si è trattato di un falso allarme. Ad ogni modo, sono già state avviate le indagini per cercare di risalire al responsabile, che non si esclude abbia volontariamente abbandonato la borsa per far credere che ci fosse un ordigno all’interno.

