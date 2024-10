La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, si è espressa in merito ai danni ingenti che negli scorsi giorni il maltempo ha causato in lungo e in largo nell’Isola.

“La Regione è vicina alle comunità colpite. Ieri abbiamo comunicato la volontà di intervenire con urgenza per coprire i danni immediati causati dal maltempo”, ha dichiarato la governatrice.

“Lo faremo stanziando risorse in questa finanziaria. Nel frattempo, le aziende e i comuni che hanno subito danni possono segnalarli tramite il portale dedicato, attivato dall’agenzia Laore“.

