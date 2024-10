La maggioranza dei sardi non ha fiducia nel servizio sanitario pubblico regionale. Lo rende noto l’ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, che ha sondato l’opinione degli abitanti di Cagliari.

Dalla rilevazione è emerso come quasi due cagliaritani su tre (64%) pensino che il servizio sanitario pubblico – allo stato attuale – non sia più sufficiente per i loro bisogni sanitari e di cura.

Il 44% afferma che la sua opinione della sanità pubblica è peggiorata rispetto a 5 anni fa, e meno di uno su due (48%) si dice soddisfatto delle cure ricevute nel pubblico.

Nonostante ciò, i cittadini di Cagliari sono consapevoli del ruolo centrale del servizio sanitario nazionale nel sistema di welfare del Paese, con il 43% che dice di avere comunque ancora fiducia nella sanità pubblica, e più di uno su tre (36%) che continua a ritenerla una delle migliori al mondo.

