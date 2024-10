Continuano le le operazioni di ricerca nel Monte Arcosu di Davide Manca, il 41enne di Cagliari scomparso durante il nubifragio dello scorso fine settimana.

Le ricerche di oggi da parte dei Vigili del fuoco specializzati fluviali hanno evidenziato un abbassamento del livello dell’acqua.

Per domani il dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco sarà composto da specializzati fluviali, Tlc specializzati in telecomunicazioni che installeranno il ponte radiomobile trasportabile per favorire le comunicazioni, Ucl Unità di Comando Locale con i Tas Topografia Applicata al Soccorso, il Drago VF dal reparto volo di Alghero per elitrasportare il personale sul punto delle operazioni più impervie.

