Di loro non si avevano notizie dal pomeriggio. Questa l’informazione emersa dai primi accertamenti sul luogo in cui è avvenuto il drammatico incidente a Fonni, dove hanno perso la vita 4 giovanissimi tra i 17 e i 20 anni.

Un fatto che potrebbe spostare le lancette della tragedia a diverse ore prima dell’intervento dei soccorsi a ridosso della mezzanotte, quando l’auto è stata rinvenuta facendo scattare l’allarme.

Alla guida sembrerebbe esserci stato uno dei due 20enni a bordo, mentre gli altri due di 18 e 17 anni erano passeggeri. I ragazzi erano ricercati dalle famiglie preoccupate per non aver avuto notizie di loro per diverse ore.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it