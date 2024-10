Un 25enne e un 24enne di Sassari sono imputati per il reato di minacce avvenuto in Erasmus nei confronti di un collega non sardo di 26 anni. Il processo si è aperto ieri al tribunale di Sassari, con la giudice Valentina Nuvoli che ha ascoltato le ragioni delle parti coinvolte, con i due studenti sotto accusa difesi dagli avvocati Giacomo Luca Barrocu e Arianna Denule.

Gli imputati avrebbero sottoposto a diverse umiliazioni il 26enne nella casa condivisa per diversi mesi nel paese europeo dove hanno soggiornato per motivi di studio. I due sardi lo avrebbero chiuso in bagno al buio, riempito il letto di spazzatura e perfino minacciato con un coltello. A rafforzare le accuse anche le chat whatsapp dove la vittima veniva derisa.

