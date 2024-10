In queste ore devastanti per Fonni e per la Sardegna ci si continua a chiedere perché quattro giovani vite siano state strappate così presto a questo mondo e si continua a indagare sulla ricostruzione dell’incidente.

Secondo le ultime informazioni pervenute, i quattro ragazzi a bordo di una Fiat Punto rossa stavano percorrendo la Sp 69 intorno alle 18 prima di precipitare in una scarpata.

L’auto, che forse stava percorrendo il tratto con una velocità troppo elevata, avrebbe preso male una curva e poi sarebbe uscita fuori strada, ribaltandosi più volte. Infine, sarebbe stata scoperchiata dal ramo di una quercia e i quattro corpi sarebbero stati sbalzati all’esterno.

A partire dalle 19 è scattato l’allarme in paese, perché i giovani non erano più raggiungibili e poi il triste ritrovamento dei corpi è avvenuto intorno alle 23.

E’ stato proclamato il lutto cittadino e questa sera tutti gli abitanti daranno vita ad una fiaccolata. I funerali invece sono previsti per domani pomeriggio alle 15.30 nella Basilica dei Martiri.

