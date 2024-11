Buone notizie per tutti gli studenti universitari degli atenei di Cagliari e Sassari. Gli enti per il diritto allo studio in Sardegna hanno pubblicato l’elenco degli studenti idonei alla borsa di studio, e tutte e tutti sono risultati beneficiari.

“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto, subito, in questi sei mesi: il diritto allo studio al centro della nostra azione politica.

Sono felice di aver contributo, già dall’anno accademico 2024/2025, a raggiungere uno degli obiettivi di coalizione: eliminare gli idonei non beneficiari delle borse di studio universitarie. Un diritto è pieno se diventa subito realtà”, ha dichiarato l’assessora regionale all’istruzione Ilaria Portas.

“In questi anni, i ritardi negli scorrimenti delle graduatorie degli idonei, hanno determinato l’abbandono della carriera universitaria per molti studenti. Noi non possiamo permetterlo e in ogni modo, con ogni azione utile, sosterremo e rafforzeremo il diritto allo studio”.

