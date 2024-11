In centinaia hanno partecipato a Fonni alla fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni, per rivolgere un pensiero ai quattro ragazzi morti ieri sera in un incidente stradale alle porte del paese di montagna in provincia di Nuoro.

La fiaccolata è partita alle 20 dalla parrocchia di San Giovanni Battista e ha attraversato Fonni passando davanti alle case delle quattro giovani vittime, Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus di 17, Marco Innocenti di 18 e Michele Soddu di 22.

Tutto il paese si è raccolto per questo momento di dolore, in religioso silenzio, mentre oggi alle 15.30 verranno celebrati i funerali. L’amministrazione comunale ha annunciato per l’occasione il lutto cittadino. I funerali verranno celebrati nella chiesa di Santa Maria dei Martiri.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it