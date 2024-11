Ognissanti o Tutti i Santi, è la festa cattolica che si festeggia il 1° novembre. Questa è la giornata in cui vengono celebrati tutti i santi, conosciuti e sconosciuti, da parte delle persone di religione cristiana. Ma da dove ha avuto origine questa festa?

L’origine ha radici molto antiche e non ha legami biblici, fu una decisione presa dalla Chiesa. Inizialmente i festeggiamenti erano in ricordo dei martiri, e solo successivamente fu esteso il festeggiamento a tutti i santi conosciuti e sconosciuti. Nel 610 d.C., papa Bonifacio IV introdusse la commemorazione regolare dei santi in data 13 maggio.

Dopo circa un secolo, ad inizio ‘700, la data venne spostata al 1° novembre per iniziativa di papa Gregorio III. Nell’835, papa Gregorio IV impose che la festa fosse celebrata in tutto il mondo. Solo nel XX secolo, con papa Pio X la festa di Ognissanti venne ufficialmente inserite tra le 8 feste del calendario cristiano e di conseguenza divenne un giorno festivo, arrivando fino ai giorni nostri.

