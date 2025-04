Incendio nella notte a Tertenia, dove un camion della raccolta rifiuti è andato distrutto e sulle cause resta aperta l'ipotesi di un atto doloso

Tertenia, in fiamme un camion della raccolta rifiuti: probabile incendio doloso

Paura nella tarda serata di ieri a Tertenia, nella zona industriale, dove intorno alle 23 un incendio ha distrutto un camion della raccolta dei rifiuti. Il mezzo si trovava parcheggiato all’interno del cortile di un’azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata nella zona.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di Lanusei e l’altra da quello di Tortolì. Le fiamme sono state contenute e il rogo non si è esteso agli altri mezzi presenti nell’area. Il camion coinvolto è andato quasi completamente distrutto.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutta l’area. Sulle cause dell’incendio non si esclude al momento l’ipotesi dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Jerzu, ai quali spetterà il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

