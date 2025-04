Empoli-Cagliari, trasferta pericolosa? Macché: sorrisi e sciarpate con i toscani

Il Cagliari Fan Club in trasferta a Empoli ha incontrato i tifosi azzurri, ricevendo ospitalità nella sede del gruppo di sostenitori toscani prima della partita

Qualcuno si aspettava un gruppo di sardi violenti e riottosi. La risposta invece è stata ben diversa e il Cagliari Fan Club l’ha data con i fatti. Poco prima della partita, il gruppo di tifosi rossoblù è stato ospite nella sede dell’Unione Clubs Azzurri Empoli, per un incontro conviviale e sereno dopo le forti polemiche scatenate in settimana dall’iniziale blocco alla trasferta per i residenti nell’Isola.

“Grazie per il supporto in questi ultimi giorni” scrive sui social il Cagliari Fan Club in un post rilanciato dagli omologhi toscani. “Lanciamo un messaggio distensivo tra due bellissime tifoserie italiane. Forza Cagliari e Forza Empoli”.

L’immagine è chiara ed eloquente: foto di gruppo con sciarpe di Cagliari ed Empoli insieme, a sottolineare il rapporto disteso tra le due tifoserie. La trasferta dei sardi è proseguita con il solito spuntino davanti allo stadio, poi la gara e il rientro nell’Isola con il traghetto sbarcato a Olbia questa mattina. Una lezione di civiltà e passione per la propria squadra a scacciare ogni pregiudizio.

