Cortoghiana, tremendo frontale tra due moto: gravi i centauri alla guida

Grave incidente stradale ieri sera sulla statale 126, all’altezza del cimitero di Cortoghiana. Erano circa le 21 quando due moto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato violentissimo. Uno dei due motociclisti, originario di San Giovanni Suergiu, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sirai di Carbonia, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. L’altro, residente a Carbonia, ha riportato numerosi traumi su tutto il corpo ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e le forze dell’ordine, che si sono occupate dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

