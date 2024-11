Protesta e indignazione a Sassari dopo la festa di Halloween svolta per le vie della città, che ha visto la disapprovazione di diversi presenti e non.

“Il Sassarese medio” ha pubblicato via social un video della parata di halloween che ha suscitato diverse lamentele nei commenti.

Tante persone hanno contestato il fatto che Halloween sia una festa di tradizione statunitense, che nulla ha a che vedere con la Sardegna e le sue tradizioni.

“Sarò retrogrado, ma questa pagliacciata non ci rappresenta“, “Che schifo, una festa che non ci appartiene mentre abbiamo seppellito le nostre”.

Ma c’è anche chi prova a contraddire le proteste: “Una festa che in antichità si faceva anche in Sardegna, dunque non è solo americana“.

