Corre la Torres, esprime bel calcio e si avvicina alla vetta del girone B della Serie C: al Vanni Sanna cade anche la Pianese per 3-0. A suggellare la bella vittoria un gol clamoroso di capitan Scotto da centrocampo.

I rossoblù hanno messo in saccoccia la gara sin dall’inizio. Il vantaggio al 9′ (stacco imperioso di Dametto su angolo) ha spianato la strada. Varela avrebbe potuto raddoppiare ma per due volte non è stato preciso.

La Pianese non ha mai avuto l’opportunità di far male. E in fase avanzata, i rossoblù hanno affondato il colpo. Prima al 74′ con Diakite (dopo che Fischnaller era andato vicinissimo alla marcatura) e poi con l’eurogol di Scotto che, vedendo il portiere avversario fuori dai pali, ha sfruttato l’occasione.

