Poco più di 50 persone hanno manifestato nel pomeriggio contro l’ex generale e oggi europarlamentare Roberto Vannacci davanti alla Fiera di Cagliari.

Tanti i giovani, che si sono presentati sotto la basilica di Bonaria con uno striscione dove era riportato: “Vannacci stai attento, ancora fischia il vento”.

A tenerli a distanza dal recinto della Fiera cellulari della polizia e agenti in tenuta antisommossa.

Vannacci, incontrando i cronisti, ha commentato la protesta.

“Quando sono arrivato, mi aspettavo la bufera e invece il vento non c’era. La libertà di contestare è sacrosanta. Me li sarei aspettati all’interno della sala. Con maniere civili a venirmi a dire il perché non sono d’accordo con quelle che sono le mie argomentazioni”.

