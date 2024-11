Il centrodestra non ci sta e attacca ancora l’assessora dell’igiene del suolo Luisa Giua Marassi. Dopo il rincaro della Tari, ora a finire nel mirino delle critiche è il post dedicato al 24° posto di Cagliari nella classifica Ecosistema urbano, pubblicata dal Sole 24 Ore e realizzata da Legambiente e Ambiente Italia.

“Certi risultati sono il frutto di un percorso lungo, un percorso sul quale, la nostra Giunta, sta riprendendo una visione delle politiche ambientali a trecentosessanta gradi, dal verde pubblico, al nuovo servizio di igiene urbana, dalla cooperazione ambientale al decoro e la pulizia della città” ha scritto Giua Marassi sui social commentando il risultato. “La nostra città ottiene punteggi significativi per quanto riguarda il capitolo raccolta differenziata, trasporto pubblico, presenza del verde urbano e alberi. Indicatori importanti per proseguire nella strada che abbiamo iniziato“.

Un post che non è piaciuto al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, che in una nota rivendica i meriti della Giunta Truzzu. “Qualcosa si era già intuito dopo alcune dichiarazioni ‘scaricabarile’ del Sindaco, la Giunta Zedda è affetta da strabismo politico” ha tuonato il consigliere precedentemente nello staff di Paolo Truzzu a Palazzo Bacaredda. Giua Marassi infatti aveva replicato alle accuse per l’aumento della Tari scaricando le colpe sui suoi predecessori, visto l’insediamento soltanto a luglio, ma questa volta per Meloni “ha gongolato sui social perché Cagliari risulta al 24° posto tra i capoluoghi verdi d’Italia, facendo immaginare di essere parte attiva di questo risultato“. E affonda: “Peccato che nel suo post non ci sia una parola sull’Amministrazione precedente che ha decisamente contribuito a questo successo, visto che nel 2019 Cagliari si trovava al 45° posto“.

Duro anche Roberto Mura di Alleanza Sardegna. “Cagliari città limpia, dichiara l’assessore all’Igiene del suolo. Ma forse non cammina abbastanza per la città che è tutto tranne che “limpia”… e hanno anche il coraggio di aumentare la TARI e continuare a imporre la loro visione ideologica sul porta a porta estremo”.

