Come combattere le spopolamento e provare a far rinascere i borghi sardi? Un team di studiosi ha scelto di recarsi a Masullas, piccolo paese della Marmilla in provincia di Oristano, con l’intento di co-progettarne il futuro.

Gli abitanti del paese saranno coinvolti nel lavoro di progettazione da un team di antropologi, storyteller, designer, esperti di turismo e innovazione sociale. Il risultato consentirà di creare future soluzioni per lo sviluppo comunitario.

Il progetto è guidato da Nabui e sostenuto dal Comune di Masullas.

“Negli ultimi anni, l’amministrazione ha lavorato molto per costruire nuove progettualità, che presto vedranno la luce: dallo sviluppo del giardino botanico ai murales fino al potenziamento dei luoghi di cultura e degli spazi per l’ospitalità” ha spiegato il sindaco Ennio Vacca.

Il progetto sarà seguito da una serie di residenze che sarà sede dell’Albergo diffuso di Masullas in apertura nel 2025.

