Nuovo murale a San Gavino: è un meraviglioso omaggio alla Sardegna

L'opera è stata realizzata in un giorno dallo chef-artista giapponese Atsuyoshi Hanazawa: un tocco di poesia sul museo a cielo aperto della cittadina

È nato un nuovo murale a San Gavino Monreale in via Santa Severa che racchiude i simboli della Sardegna e della comunità campidanese. L’opera è stata realizzata in un giorno da Atsuyoshi Hanazawa.

Lo chef-artista giapponese ha risposto all’appello dell’associazione artistica locale Skizzo per dare il proprio tocco al museo a cielo aperto della cittadina.

“Il tratto nostalgico, dal sapore antico, muove e sfuma simboli e immagini del paese e della Sardegna tutta. Ogni elemento danza fondendosi nell’altro con poesia e leggerezza” raccontano i ragazzi dell’associazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 📍St®️eetArt & Ev§nt📍 (@non_solo_murales_san_gavino)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it