La partecipazione di Tomaso Locci all’evento di Roberto Vannacci a Cagliari ha infastidito non poco i cittadini di Monserrato.

Sui social la polemica corre veloce. A tal punto che in tanti hanno chiesto che Locci si dimetta dal suo ruolo.

“Una vergogna. Non mi ha fatto piacere vedere il mio sindaco, eletto da un popolo democratico, tollerante e civile come quello Monserratino, andare ad assistere il comizio del fascista, razzista e omofobo Roberto Vannacci. Come si dice, ormai il Re è nudo. È inutile nascondersi, ormai è tutto inutile, perchè alla fine le idee e gli orientamenti politici emergono sempre” scrive Paolo.

Ma c’è anche chi difende il sindaco.

“Credo che ogni persona sia libera di fare ciò che vuole nella sua vita privata naturalmente nel rispetto delle regole . Forse mi avrebbe dato più fastidio se andava ad ascoltare una persona processata e denunciata perché non rispetta le regole rispetto ad uno che se anche possono essere diversi dai miei pensieri esprime ciò che pensa” aggiunge Maurizio.

