Nicola Riva ha raccontato il padre a Radio Serie A, ospite di Giorgia Rossi e Marco Cattaneo, in occasione della settimana che celebra il compleanno di Gigi Riva.

“Racconterei ai bambini che mio padre è stato un bambino come loro, un bambino molto sfortunato perché ha perso papà, mamma e sorelle e ha fatto il collegio. Nonostante ciò con un pallone, un oratorio e un campo da calcio che aveva vicino a casa, è riuscito a non perdere il sogno, la passione per questo sport, il pallone. Questa è la cosa che secondo me dovrebbe venire fuori più di tutti, nel senso che bisogna continuare a inseguire un sogno e a non smettere di sognare”.

