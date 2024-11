Lutto al Santissima Trinità di Cagliari: è morto a soli 55 anni Sergio Massa, psichiatra e dirigente medico dell’ospedale. A darne notizia con un ricordo sentito è l’esponente del Pd, Fabrizio Marcello.

“La tua empatia era contagiosa, come grande era la tua disponibilità. Finita la consulenza passavi prima nella guardiola degli infermieri per salutare, poi chiedevi la gentilezza di poter scrivere la consulenza. Con me si era instaurato subito un bellissimo rapporto, molte volte mi chiamavi per chiedermi posso passare cosi mi offri un caffè, ho bisogno di sfogarmi, io rispondevo io sono un infermiere anche psicologo, ma tu sei uno psichiatra, li scoppiava la risata. Che dire io ho perso un amico, il Santissima un grande Medico. Buon viaggio amico mio”.

