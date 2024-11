Si è concluso con un sostanziale accordo tra le parti il nuovo incontro fra l’Assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ed i rappresentanti sindacali della dirigenza sanitaria sul dossier perequazione, finalizzato a colmare i maggiori squilibri salariali tra le Asl dell’isola.

La proposta portata al tavolo odierno del confronto da parte degli uffici assessoriali intende rendere immediatamente disponibili per le annualità 2023 e 2024 le risorse contrattuali per una cifra complessiva di oltre 2 milioni di euro. Che saranno concentrati sulle realtà in maggior sofferenza, ovvero l’AOU di Cagliari e l’Arnas Brotzu.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore Bartolazzi al termine dell’incontro.

“Comincia oggi un percorso perequativo che pone rimedio per la prima volta dopo anni ad un’ingiustizia inaccettabile sulla quale era doveroso intervenire. Iniziamo subito con la messa a disposizione delle risorse previste dai commi 435 e 435 bis, che in tempi rapidissimi sarà tradotta in una proposta alla Giunta. A seguire proseguiremo con la distribuzione dei 10 milioni derivanti dalla Legge regionale 1/2023, e con le eventuali ulteriori auspicabili risorse che dovessero essere messe a disposizione”.

Gli incontri proseguiranno nella giornata di giovedì con i rappresentanti del Comparto.

