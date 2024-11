Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, insieme al Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria, hanno catturato nella mattinata di ieri un detenuto evaso. Il 27enne cagliaritano non aveva fatto rientro nella Casa Circondariale di Sassari dopo un permesso premio ottenuto sabato scorso, preferendo rifugiarsi nel capoluogo sardo.

Subito dopo il mancato rientro, le forze dell’ordine hanno avviato indagini con perquisizioni e controlli intensivi in varie zone della città. È stato infine localizzato in un appartamento del quartiere Is Mirrionis, dove era stato visto entrare. Gli agenti hanno circondato l’edificio, facendo poi irruzione nell’abitazione. L’evaso è stato trovato in una camera da letto e si è arreso senza opporre resistenza.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto due microtelefoni cellulari e un caricabatteria, strumenti che l’uomo avrebbe tentato di introdurre in carcere eludendo i controlli. Terminati gli accertamenti, il detenuto è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, dove attenderà il processo per evasione.

