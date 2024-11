L’Istat ha aggiornato i dati sui centenari italiani e la Sardegna mantiene ancora il primato maschile dell’uomo più anziano di sempre in Italia.

L’attuale primato di longevità registrato a inizio 2024 appartiene a una donna residente in Emilia-Romagna, che ha celebrato l’importante traguardo dei 114 anni lo scorso ottobre. Tra gli uomini, il più anziano all’1 gennaio 2024 era un residente del Molise di 110 anni. Tuttavia, essendo venuto a mancare nei primi mesi dell’anno, il titolo è ora passato a un uomo in Basilicata, che ha anch’egli superato i 110 anni e detiene quindi il primato maschile in Italia al momento.

I record assoluti di longevità rimangono però imbattuti. Antonio Todde, classe 1889 deceduto nel 2002 a Tiana a 112 anni e 346 giorni, resta attualmente l’italiano di sesso maschile più longevo di sempre. Dal 1 marzo 2001 sino al 3 gennaio 2002 fu anche il più anziano del pianeta.

Tra le donne, la piemontese Emma Morano conserva il primato con 117 anni: è deceduta nel 2017. Attualmente, i record mondiali appartengono all’inglese John Alfred Tinniswood, che ha raggiunto i 112 anni, e alla giapponese Tomiko Itooka, che ha compiuto 116 anni.

