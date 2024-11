A Ittiri si stava vivendo una giornata come le altre, poi all’improvviso si è rischiato di trasformarla in una tragedia. Mentre stava salendo a bordo del pullman dell’Arst, una ragazza di 14 anni è stata involontariamente spinta giù da altri studenti.

Non riuscendo a rialzarsi, è stata calpestata dai giovani che stavano passando per prendere il mezzo per andare a scuola, finché un suo compagno è intervenuto e l’ha aiutata a rialzarsi.

Un gesto che le ha verosimilmente salvato la vita: la ragazza ha riportato lesioni in diverse parti del corpo e la sospetta frattura di due costole, motivo per cui ha una prognosi di quindici giorni di cure.

I genitori hanno subito lanciato l’allarme ed esposto denuncia contro ignoti. Anche perché la fermata incriminata è la stessa in cui sette anni fa perse la vita Antonio Meloni, anche lui uno studente 14enne che venne spinto e cadde nel tentativo di salire sul pullman.

