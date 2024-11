Gli avevano concesso un permesso premio e lui ne ha approfittato per evadere dal carcere di Bancali in cui era detenuto: un uomo è stato ritrovato e ricondotto in una struttura penitenziaria ieri mattina a seguito del suo mancato rientro nella struttura di Sassari.

L’uomo sabato scorso si era recato a Cagliari e aveva fatto perdere le proprie tracce alla polizia, che ha dato immediatamente il via alle ricerche.

La fuga si sarebbe conclusa ieri mattina, quando il detenuto è stato trovato all’interno di un appartamento a Is Mirrionis. I poliziotti hanno fatto irruzione all’interno della casa e lo hanno trovato dentro una camera da letto.

L’uomo a quel punto è stato portato nuovamente in carcere, ma stavolta in quello di Uta.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it