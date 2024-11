Un incontro che ha fatto sognare tantissime fan quello che ha riportato Geppi Cucciari sul suo profilo Instagram. Una foto la immortala assieme al divulgatore e conduttore televisivo Alberto Angela.

La Cucciari era presente in Senato per aprire la due giorni degli Stati Generali della Rai. Una presenza che ha fatto ridere tanti grazie alle battute satiriche sulla politica e la ripresa di alcuni slogan di Donald Trump. Come “Made Viale Mazzini Plurale again“, con cui ha mandato un sottile messaggio alla politica italiana.

Quindi la foto con Alberto Angela, che ha scatenato tantissimi apprezzamenti. Dove Cucciari scrive: “Io e Alberto nella stessa stanza, insieme. Per fugare il dubbio che in molti covano, ovvero che siamo la stessa persona”.

