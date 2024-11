Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan per presentare la gara contro i rossoneri in programma domani alla Unipol Domus con fischio d’inizio alle ore 18:00.

Sulla partita: “Dobbiamo capire quando bisogna mantenere la gara salda per portarla dove vogliamo, ci saranno partite dove faremo bene ma non la porteremo a casa, ci sono partite dove avremo più qualità e punti ed espressione di gioco. Dobbiamo avere l’ambizione di andare in campo contro qualsiasi avversario pensando di poter fare gioco. Misurarci con loro significa migliorare nella mentalità”.

Su Luvumbo: “Sta continuando il suo percorso, lui ha una posizione specifica in campo. Si tratta di continuare ad aiutarlo a migliorare, capire le geometrie di gioco, essere funzionale al gioco di squadra. Sono contento, lo ero già prima, si parla spesso di Luvumbo, ci sono grandi attese”.

Sulle assenze di Mina e Adopo: “In un campionato di questo genere non ci sono solo 11 giocatori, non ci sono più secondo me titolari e riserve, il livello è talmente elevato che è impossibile mantenere un ritmo. I giocatori sanno perfettamente quello che conta”.

