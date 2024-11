Si è conclusa questa mattina, presso il Tribunale di Cagliari, l’udienza di convalida dell’arresto di un 37enne di Carbonia, accusato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna. L’arresto, avvenuto nella serata precedente, è stato convalidato dal giudice, che ha inoltre concesso i termini a difesa all’indagato.

La vicenda si colloca in un contesto già segnato da comportamenti persecutori denunciati dalla vittima, una donna di 54 anni residente nello stesso comune, e oggetto di precedenti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che hanno già portato all’arresto del 37enne pochi giorni or sono per simili motivi. L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento e al controllo tramite braccialetto elettronico, nel pomeriggio precedente aveva manomesso il dispositivo, rendendosi irreperibile. La violazione ha attivato immediatamente il sistema di allerta, gestito dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, e sono scattate le ricerche.

In serata, i Carabinieri della Stazione di Carbonia sono riusciti a rintracciare l’uomo nell’abitazione della vittima. Sebbene fosse stato ammesso in casa con il consenso della donna, la sua presenza rappresentava una chiara violazione delle misure cautelari a lui imposte. Alla luce della gravità della situazione e del quadro indiziario raccolto, i militari sono intervenuti, bloccandolo e conducendolo presso il comando locale per ulteriori accertamenti.

L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida odierna. L’Autorità Giudiziaria, valutando i fatti, ha confermato la misura cautelare e disposto il prosieguo delle indagini, lasciando aperta la possibilità di ulteriori approfondimenti per delineare la portata complessiva delle sue azioni.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it