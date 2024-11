Si è tenuto ieri a Cagliari il 15esimo congresso delle Acli della Sardegna che ha visto anche la partecipazione della presidente della Regione Alessandra Todde.

Diversi i temi toccati, tra cui anche quello relativo al salario minimo, tema che la Sardegna è pronta ad affrontare, come riferito da Todde: “La Regione Sardegna è pronta ad un importante passo in avanti in merito alla tutela della retribuzione minima salariale”.

“Mi auguro davvero che il Consiglio Regionale calendarizzi una legge sul salario minimo regionale – si legge nella nota stampa – perchè in Sardegna tante lavoratrici e lavoratori sono poveri e ci sono contratti di lavoro con retribuzioni talmente basse che non permettono di arrivare a fine mese. Perché tanti giovani scappano dalla nostra terra perchè mancano le giuste tutele e perché il costo della vita aumenta e gli stipendi sono fermi”.

“Non possiamo restare a guardare, dobbiamo dare risposte” ha infine concluso la presidente Todde.

