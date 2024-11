Il Cagliari fa la partita della vita col Milan e riesce a fermarlo per 3-3 con una prestazione super di Zappa che sigla una doppietta stupenda.

Che fosse una serata diversa dalle altre lo si vede dall’inizio. Il gol a freddo di Zortea sorprende il Milan, che risale la partita soprattutto sfruttando gli errori difensivi cagliaritani. Leao ringrazia e si porta a casa una doppietta.

Ma è nella ripresa che succede di tutto. Il Cagliari ribatte colpo su colpo, pareggia con Zappa, va sotto (marcatura di Abraham) e riprende a giocare come se nulla fosse.

Ed è ancora Zappa a coronare una serata speciale con tiro al volo pazzesco. Finisce 3-3.

La Partita.

Pronti, via: il Cagliari passa in vantaggio. Al 2’, su angolo da sinistra di Augello, Zortea in diagonale batte Maignan. I rossoblù tengono bene il campo contro un Milan arrembante, ma cadono alla prima amnesia difensiva. Al 15’ Reijnders salta la forza schierata, e Leao beffa Sherri in uscita timida. Al 27’ Piccoli batte Maignan ma è in fuorigioco. Il portiere rossonero si supera su Zortea, ma a seguire segna ancora il Milan: ancora un lancio a saltare la difesa e Leao fissa il 2-1. Cresce però il Cagliari, e al 45+1 segna con Zappa con un gran diagonale. Il Var però annulla per un tocco in fuorigioco di Viola.

Ad inizio ripresa, il Cagliari è fulminante. Al 53’ errore in appoggio arretrato di Fofana, Zappa vede lo spazio e batte Maignan per il 2-2. Nel momento migliore rossoblù, il Milan torna in vantaggio: palla tagliata in area, Abraham appoggia il 3-2. Il Cagliari però insiste, palleggia bene, ma sbatte contro la diga rossonera. Al 88’ la sorpresa: cross dalla sinistra del solito Augello, Zappa al volo trafigge Maignan ed è 3-3.

