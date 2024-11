Vacanze sarde o forse anche qualcosa di più per Jovanotti? Sta di fatto che il cantante ha deciso di fare tappa in Sardegna, precisamente nel Sulcis in zona Gonnesa.

A testimoniarlo sono le foto condivise dallo stesso cantante attraverso i propri profili social che hanno fatto partire tutta una serie di interrogativi: semplice vacanza o qualcosa di più?

Da un lato una tappe per ricaricare le batterie, anche a seguito dell’infortunio che si era procurato cadendo da una bicicletta, con tutte le complicanze del caso che erano emerse. Inoltre nel 2025 riprenderà il suo tour nei Palasport, precedentemente rinviato proprio a causa dell’infortunio.

Dall’altro, non è da escludere che stia vagliando l’isola per un futuro videoclip del prossimo singolo.

Insieme a lui la moglie Francesca Valiani e la figlia Teresa, a cui di recente ha dedicato un vino. Il cantante infatti ha dato il via ad una nuova avventura imprenditoriale, che lo ha visto realizzare una vera e propria etichetta.

E chissà che non possa trarre ispirazione anche dal Cannonau o dal Carignano, considerata la zona.

