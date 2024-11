Ieri Cagliari e Milan hanno dato vita ad una partita splendida che alla fine si è conclusa con un pareggio pirotecnico per 3-3. Non sono però mancate le polemiche, soprattutto per i due gol (giustamente, va detto) annullati al Cagliari.

Nell’occhio del ciclone però è finito anche un altro episodio, ovvero la rete di Zortea che poco dopo 1′ di gioco ha aperto le danze. Sul tema si è espresso il moviolista di Dazn, l’ex arbitro Luca Marelli, che ha parlato di una posizione di fuorigioco da parte di Luvumbo che avrebbe influito sull’azione.

“Nella prima rete del Cagliari, Luvumbo sembra oltre l’ultimo difensore, trovandosi sulla linea di visione di Maignan, che si sposta a sinistra nel tentativo di vedere. A mio avviso, Luvumbo è in fuorigioco punibile, poiché ha ostacolato la visuale del portiere del Milan”.

“Se la sua posizione irregolare verrà confermata, il gol andava annullato per interferenza attiva del giocatore del Cagliari. Era necessario valutare l’impatto di Luvumbo sul portiere” ha chiosato l’ex arbitro.

