Furto nella notte a Sassari. Dei malviventi hanno sfondato una delle vetrine del negozio Apple in piazza Castello, probabilmente utilizzando un’auto, per poi fare irruzione nello store e portare via svariati oggetti.

Al momento, è in corso una stima per quantificare l’ammontare del bottino. I Carabinieri stanno ora raccogliendo testimonianze e verificando la possibilità che l’irruzione sia stata filmata dalla videosorveglianza. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una banda a volto coperto.

