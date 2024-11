Ieri sera, intorno alle 20:20, la squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono è intervenuta a Nurri, in via Segni, per un incendio scoppiato in un’abitazione. Il rogo, che sembra sia stato causato da una deflagrazione dovuta a una fuga di gas, ha avuto tragiche conseguenze per il proprietario, un uomo di 79 anni, deceduto a causa dell’intossicazione da fumi.

Per accertare le esatte cause del decesso, è intervenuto anche il medico legale. La squadra di Sorgono è stata affiancata dai Vigili del fuoco di Mandas, lavorando insieme per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presente un’ambulanza del 118 di Isili.

